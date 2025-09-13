Τι συμβαίνει με την διακοπή ρεύματος στην πλατεία Αγίας Τριάδας στον Ψαθόπυργο;

Ερωτηματικά προκαλεί η διακοπή ρεύματος στην πλατεία του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου η οποία σύμφωνα με καταγγελία έγινε έπειτα από ενέργεια του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν αιτήματος της Τοπικής Κοινότητας, με την πραγματική αιτία – όπως αναφέρεται – να σχετίζεται με την άρνηση της Εκκλησίας να παραχωρήσει την ιδιοκτησία της.

Είναι ξεκάθαρο πως για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται μία πλατεία να βυθίζεται στο σκοτάδι. Ένα σημείο που μένει στο σκοτάδι μπορεί να μετατραπεί σε στέκι παραβατικότητας ή σε σκηνικό για σοβαρά ατυχήματα. Ποιος έχει την ευθύνη για κάτι τέτοιο;

Μία κοινότητα δεν μπορεί να βρίσκεται απέναντι από την Εκκλησία λόγω συμφερόντων τη στιγμή που το ζητούμενο είναι η ασφάλεια των πολιτών και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας. Εάν πραγματική αιτία είναι- όπως καταγγέλλεται- η άρνηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου να παραχωρήσει τον χώρο της πλατείας στην Κοινότητα κάτι πάει λάθος.

Μέλημα της τοπικής κοινότητας θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, να παραμένει η κοινότητα καθαρή και όμορφη για όλους, να διαθέτει δρόμους που θα διευκολύνουν. Εκδικητικές ενέργειες που έχουν αντίκτυπο σε όλους είναι απαγορευτικές. Θα πρέπει το συντομότερο να επιλυθεί το θέμα και να δοθεί προσοχή στις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα του τόπου.

Αντώνης Χαροκόπος

Γ' Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ

Πρόεδρος Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Πατρέων