Πάτρα: Ιερά Αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος, πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μία μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης όπου στο τέλος μοιράζεται στους πιστούς για ευλογία ένα κλωναράκι βασιλικό.

Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τμῆμα του Τιμίου Ξύλου καί θά ψαλοῦν οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.