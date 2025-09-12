Πάτρα: Ιερά Αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Το Σάββατο 13-9-2025, παραμονή της εορτής από τις 20.15 έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος, πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μία μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης όπου στο τέλος μοιράζεται στους πιστούς για ευλογία ένα κλωναράκι βασιλικό.
Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τμῆμα του Τιμίου Ξύλου καί θά ψαλοῦν οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας: 8.15 μ.μ.
Λήξη: 1.00 π.μ.
Θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, προϊστάμενος του ιστορικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών.
*Τό πρωί τῆς ἑπομένης, Κυριακή 14 -9-2025 θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία ἀπό ὥρας 7 π.μ. ἕως 10 π.μ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr