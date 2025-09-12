Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ιερά Αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Πάτρα: Ιερά Αγρυπνία στην Ευαγγελίστρια ...

Το Σάββατο 13-9-2025, παραμονή της εορτής από τις 20.15 έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος, πρόκειται να τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μία μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης όπου στο τέλος μοιράζεται στους πιστούς για ευλογία ένα κλωναράκι βασιλικό.

Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τμῆμα του Τιμίου Ξύλου καί θά ψαλοῦν οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας: 8.15 μ.μ.       

Λήξη: 1.00 π.μ.

Θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, προϊστάμενος του ιστορικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών.

*Τό πρωί τῆς ἑπομένης, Κυριακή 14 -9-2025 θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία ἀπό ὥρας 7 π.μ. ἕως 10 π.μ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Επιστολή Γρηγόρη Αλεξόπουλου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα

Γλυφάδα: Επιβάτης λεωφορείου επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του παρουσία ανηλίκων

Κάλεσμα του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη προς την ΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιερά Αγρυπνία Εορτή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελίστριας

Ειδήσεις