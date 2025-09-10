Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλάβρυτα: Η Ιερά Μονή Μακελλαριάς γιορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Καλάβρυτα: Η Ιερά Μονή Μακελλαριάς γιορτ...

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η γιορτή έχει υψηλό συμβολισμό και τιμάται με ιδιαίτερη κατάνυξη στην Μονή Μακελλαριάς.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
Ώρα 6:00 μ.μ. – 7:30 μ.μ.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Ύψωση Τιμίου Σταυρού
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας
Ώρα 7:30 π.μ. – 10:30 π.μ.

 

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ύψωση Τιμίου Σταυρού Ιερά Μονή Μακελλαριάς Καλαβρύτων

Ειδήσεις