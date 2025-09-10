Καλάβρυτα: Η Ιερά Μονή Μακελλαριάς γιορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η γιορτή έχει υψηλό συμβολισμό και τιμάται με ιδιαίτερη κατάνυξη στην Μονή Μακελλαριάς.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας

Ώρα 6:00 μ.μ. – 7:30 μ.μ.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Ύψωση Τιμίου Σταυρού

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας

Ώρα 7:30 π.μ. – 10:30 π.μ.