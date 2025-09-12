Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ  72

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-9-2025  & ώρα 11 π.μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΙΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΪΑΦΑ, ΑΝΝΑ ΦΟΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΘΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

---------------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Σαμιώτης

