Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-9-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΙΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΪΑΦΑ, ΑΝΝΑ ΦΟΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΘΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
---------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr