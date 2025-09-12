Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13-9-2025

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-9-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

