Φωκίων Ζαΐμης: Η παρέμβαση και η δικαίωση για το ιστορικό δημοτικό σχολείο της Ανδρίτσαινας

Τα σχολεία ξεκίνησαν στην Αχαΐα και ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να λυθούν προβλήματα που απασχόλησαν σχολικά συγκροτήματα, καθώς και τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν το Δημοτικό Σχολείο της Ανδρίτσαινας το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι λειτουργεί στο ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου Ανδρίτσαινας που είναι το 5ο αρχαιότερο στο ελληνικό κράτος.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηλείας πήρε αρχικά την απόφαση το Δημοτικό σχολείο της Ανδρίτσαινας να μετατραπεί από τριθέσιο σε διθέσιο. Η απόφαση ελήφθη γιατί το σχολείο είχε δύο μαθητές μόλις λιγότερους από το προβλεπόμενο όριο, δηλαδή 29, κάτι που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των γονέων για υποβάθμιση του σχολείου και επερχόμενη ταλαιπωρία των μαθητών.

Για το θέμα, παρότι αφορούσε σχολείο της Ηλείας, προχώρησε σε παρέμβαση αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, επικοινωνώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Νίκο Κοροβέση και αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ηλείας.

Τελικώς, λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, η απόφαση ανετράπη και το σχολείο θα παραμείνει τριθέσιο, κάτι που δικαίωσε τους γονείς και τους κατοίκους της Ανδρίτσαινας.

«Δεν ήταν ένα θέμα που βρίσκεται στα…χωρικά μου καθήκοντα. Αλλά, έχοντας κατά νου ότι πρόκειται για ένα ιστορικό ορεινό σημείο της γειτονικής Ηλείας, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα των γονέων του σχολείου, οι οποίοι δικαίως διαμαρτυρήθηκαν για μια απόφαση που είχε ληφθεί με καθαρά γραφειοκρατικά κριτήρια» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συμπληρώνοντας πως: «ήταν καθοριστικές οι ενέργειες που κάναμε από κοινού με τον συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση αφού αντιληφθήκαμε αμέσως το άδικο της αρχικής απόφασης αλλά και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ηλείας που τελικώς προχώρησε στην πολύ σωστή απόφαση το σχολείο να παραμείνει τριθέσιο».