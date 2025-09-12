Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και οπλισμός

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιείται με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (12/9), με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιείται με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση.
