Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και οπλισμός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (12/9), με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιείται με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία,  μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση.

