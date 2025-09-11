Καθυστερεί η πρεμιέρα του «Μια νύχτα μόνο»

Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου ξεκίνησε γυρίσματα πριν από λίγες ημέρες
Σε επόμενη φάση και όχι από την εκκίνηση της σεζόν θα βγει στον αέρα του Mega το «Μια νύχτα μόνο».
Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου ξεκίνησε γυρίσματα πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η πρεμιέρα του «Μια νύχτα μόνο» δεν θα πραγματοποιηθεί στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά λίγο αργότερα.
Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική μεταφορά της τουρκικής σειράς «Χίλιες και μία νύχτες» αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega στις αρχές Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr