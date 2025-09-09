Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.) στη 89η ΔΕΘ

Με επιτυχία ολοκληρώνονται οι πρώτες ημέρες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.) ως τεχνολογικός φορέας έρευνας και καινοτομίας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), φιλοξενείται στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο stand του Ε.Π.Π. παρεβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ο Αντιπρόεδρος καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, στελέχη του Φορέα, καθώς και η εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης εταιρείας Thesis, κα Annemieke van der Kaaij.

Παράλληλα, το stand του Ε.Π.Π επισκέφτηκαν μέλη της Κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεωδορικάκος, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης, αλλά και ο πρώην Υφυπουργός, κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάσος Γαϊτάνης, ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Αθανάσιος Μαυρομμάτης και ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ – ΒΕΚ, κ. Μιχάλης Τζωρτζής.