Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.) στη 89η ΔΕΘ

Με επιτυχία ολοκληρώνονται οι πρώτες ημέρες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.) ως τεχνολογικός φορέας έρευνας και καινοτομίας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), φιλοξενείται στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στο stand του Ε.Π.Π. παρεβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ο Αντιπρόεδρος καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, στελέχη του Φορέα, καθώς και η εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης εταιρείας Thesis, κα Annemieke van der Kaaij.
Παράλληλα, το stand του Ε.Π.Π επισκέφτηκαν μέλη της Κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεωδορικάκος, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης, αλλά και ο πρώην Υφυπουργός, κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάσος Γαϊτάνης, ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Αθανάσιος Μαυρομμάτης και ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ – ΒΕΚ, κ. Μιχάλης Τζωρτζής.
Οι επισκέψεις και οι συναντήσεις συνεχίστηκαν με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΤΕΠ Κρήτης, κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ, την Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δημόκριτου, κα Βαρβάρα Βασιλάκη, τον Πρόεδρο καθ. Δημήτρη Βέργαδο και τον Αντιπρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ, καθ. Γεώργιο Σκόνδρα και την Γραμματέα Διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κα Νάνσυ Κανελλοπούλου.
*Στο stand του Ε.Π.Π. μπορεί κανείς να βρει ενημερωτικά υλικά από τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις φιλοξενούμενες εταιρείες του Τhesis και TheThoms, καθώς και από τα έργα που ο ίδιος ο Φορέας υλοποιεί και συγκεκριμένα για το νέο έργο easyHPC ως EDIH, που αφορά τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας των πλαστικών μέσα από τεχνολογίες HPC και AI.
Το Ε.Π.Π βρίσκεται εκεί καθημερινά και σας περιμένει να συζητήσετε από κοντά δυνατότητες συνεργασίας και κοινές δράσεις!
*Στην κεντρική φωτ. εικονίζονται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Β. Λουκόπουλος και ο Αντιπρόεδρος καθ. Β. Παπασωτηρόπουλος του Ε.Π.Π. με τους Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τ. Θεωδορικάκο, Περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Τ. Παπαδόπουλο και Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Αθ. Μαυρομμάτη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Β. Λουκόπουλος και ο Αντιπρόεδρος καθ. Β. Παπασωτηρόπουλος του Ε.Π.Π. με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη.
Οι κ.κ. Λουκόπουλος και Παπασωτηρόπουλος με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τ. Γαϊτάνη.
Με τον Προϊστάμενο ΕΥΔΕ – ΒΕΚ, κ. Μ. Τζωρτζή.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Β. Λουκόπουλος του Ε.Π.Π. με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Στ. Καλαφάτη.
Οι κ.κ. Λουκόπουλος και Παπασωτηρόπουλος με τους Πρόεδρο καθ. Δ. Βέργαδο και Αντιπρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ, καθ. Γ. Σκόνδρα.
Ο Αντιπρόεδρος καθ. Β. Παπασωτηρόπουλος του Ε.Π.Π. με τον πρ. Υφυπουργό Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας κ. Μ. Σενετάκη.
Η εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης εταιρείας Thesis, κα Annemieke van der Kaaij με μέλος της ομάδας του Ε.Π.Π.
Ο κ. Παπασωτηρόπουλος με την Γραμματέα Διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κα Ν. Κανελλοπούλου.
Μέλη από την ομάδα του Ε.Π.Π., η κα Δ. Μυλωνά, η κα Μ. Βενέρη και η κα Μ. Αντωνοπούλου.
