Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Τρεις πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για ακίνητά του στην Αιγιάλεια

Αντιμέτωπος με…«προσκλητήριο» για ένα ακόμη σφυροκόπημα που αφορά την ακίνητη περιουσία του βρίσκεται ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Σε βάρος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Αυτοί αφορούν:



Α. Οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ. ενώ, ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων.



Επιπλέον, κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διώροφες κατοικίες (με υπόγειο) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και, στην παρούσα φάση, είναι ημιτελείς, με την κτιριακή τους ετοιμότητα να θεωρείται ότι βρίσκεται στο 40%. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ.