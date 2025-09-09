Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Τρεις πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για ακίνητά του στην Αιγιάλεια

Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025
Αντιμέτωπος με…«προσκλητήριο» για ένα ακόμη σφυροκόπημα που αφορά την ακίνητη περιουσία του βρίσκεται ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
Σε βάρος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.
Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
Αυτοί αφορούν:
Α. Οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό.
Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ. ενώ, ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων.
Επιπλέον, κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διώροφες κατοικίες (με υπόγειο) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και, στην παρούσα φάση, είναι ημιτελείς, με την κτιριακή τους ετοιμότητα να θεωρείται ότι βρίσκεται στο 40%. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ.
Β. Ισόγειο κατάστημα (οριζόντια ιδιοκτησία) το οποίο αποτελείται από ένα κατάστημα, κουζίνα και τρία W.C., ενώ έχει επιφάνεια 212,97 τ.μ. και βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή, στην θέση «Άκολη» της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Ποσειδώνος.
Το οικόπεδο είναι εμβαδού 2.115,31 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο. Τμήμα του 2.037,23 τ.μ. βρίσκεται εντός του προϋφισταμένου του 1923 οικισμού Άκολης, και τμήμα εμβαδού 78,08 τ.μ.εκτός οικισμού, ενώ είναι περιφραγμένο με μάντρα ύψους 1,70 μέτρων περίπου και σιδερένια κάγκελα. Διαθέτει μια εξώπορτα ύψους 2,00 μέτρων επί της οδού Ποσειδώνος.
Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 181.700 ευρώ.
Γ. Το υπόλοιπο δόμησης της διώροφης οικοδομής που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 39 τ.μ., και θα έχει ύψος τρία μέτρα, με τιμή πρώτης προσφοράς 22.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ακίνητα έχουν περιέλθει στους οφειλέτες και σε ποσοστό ½ αδιαίρετα στον κάθε ένα από αυτούς δυνάμει συμβολαίου αγοράς το 2000, ενώ φέρουν αρκετά εμπράγματα βάρη.
Το σπίτι στην Κηφισιά
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια ένα ακόμη ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην Κηφισιά.
Μάλιστα, το ακίνητο βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς 254.150 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 350.003 ευρώ, δηλαδή με 95.853 ευρώ παραπάνω.
Ο πλειστηριασμός στρεφόταν και σε αυτή την περίπτωση σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του και αφορούσε οικόπεδο 392,51 τ.μ. στη θέση Φοίνιξ-Αδάμες Νέας Κηφισιάς επί της οδού Ήρας 1.
Επί του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικία που παρέμενε ημιτελής και η οποία αποτελείτο από υπόγειο επιφάνειας 119,39 τ.μ., ισόγειο 119,39 τ.μ. και πρώτο όροφο 115,24 τ.μ. Έτσι, η συνολική διαμορφωμένη μικτή επιφάνεια οικοδομής ήταν 354,02 τ.μ.
Κατά την έκθεση εκτίμησης είχαν διαπιστωθεί εμφανείς φθορές και βανδαλισμοί στα εξωτερικά κουφώματα ενώ σημειωνόταν ότι ήταν τυπικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 2010 με ανύπαρκτή συντήρηση.
Το εν λόγω άρχισε να βγαίνει στο σφυρί τουλάχιστον από το 2017.
