Η παραλία της Εύβοιας που θα λατρέψεις τον Σεπτέμβρη - Σαν ιδιωτική πισίνα

Η παραλία είναι κυκλωμένη από καταπράσινα δέντρα και βράχια, ενώ τα νερά της είναι κρυστάλλινα, σχεδόν διάφανα. Εκτός από βουτιές και χαλάρωση στην παραλία με το βοτσαλάκι, φορέστε τη μάσκα σας και ξεκινήστε την εξερεύνηση του βυθού. Μάλιστα, η Θαψά είναι μια παραλία που δεν την «πιάνει» ο αέρας, παραμένοντας σαν πισίνα!

Μία από τις παραλίες-διαμάντια της Εύβοιας είναι η Θαψά. Δεν φτάνει κανείς εκεί τυχαία, καθώς η δύσκολη πρόσβαση λειτουργεί για πολλούς αποτρεπτικά. Όσοι, όμως, τολμούν, μόλις την αντικρίσουν ξεχνούν την ταλαιπωρία και τον κακοτράχαλο δρόμο.

Παρ’ όλα αυτά, ο καιρός παραμένει γλυκός, προσφέροντας ακόμα ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, όπως μια βουτιά σε κάποια παραλία , για παράδειγμα.

Ο Σεπτέμβρης ήρθε και μαζί του έφερε την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Αν και δεν το περιμένετε, στην παραλία θα βρείτε ένα μικρό beach bar με λίγες ξαπλώστρες. Υπάρχει, φυσικά, άπλετος ελεύθερος χώρος για να βάλετε την ομπρέλα και τα καρεκλάκια σας.

Ο συνδυασμός του φυσικού τοπίου με την ηρεμία κάνει τη Θαψά ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν παρθένα μέρη της χώρας, απολαμβάνουν την περιπέτεια, χωρίς να τους λείπει ο ρομαντισμός.

Αν αποφασίσετε να φτάσετε μέχρι τη Θαψά, ετοιμαστείτε να αντικρίσετε μία από τις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας.

Πώς θα πάτε στην παραλία της Θαψάς

Ο δρόμος για τη Θαψά δεν είναι εύκολος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Visit Kimi Aliveri, για να φτάσετε εκεί:

Κατευθυνθείτε προς Κύμη.

Ακολουθήστε τον δρόμο για Κονίστρες και συνεχίστε προς το χωριό Μαλετιάνοι.

Παραμείνετε στον δρόμο Κύμης–Μετοχίου, μέχρι να δείτε στα δεξιά έναν χωματόδρομο που οδηγεί προς την παραλία Τσίλαρο.

Από τη Χαλκίδα υπολογίστε περίπου 95 χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στη 1 ώρα και 45 λεπτά. Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα είναι χωματόδρομος, οπότε καλό είναι να έχετε κατάλληλο όχημα.

Εναλλακτικά, δια θαλάσσης: Αν έχετε σκάφος, η πρόσβαση από τη θάλασσα είναι με διαφορά ο πιο ξεκούραστος – και ίσως ο πιο εντυπωσιακός – τρόπος να φτάσετε. Η παραλία αποκαλύπτεται μπροστά σας σαν εικόνα από καρτ ποστάλ.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βρεθείτε στην Θαψά δεν θα χορταίνετε αυτή τη γαλήνη και την ομορφιά, ενώ τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος κάνουν το τοπίο ακόμη πιο μαγευτικό.