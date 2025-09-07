Παραλία Λούρος: Η πιο μεγάλη παραλία της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή

Ένα σπάνιο φαινόμενο για την Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές παραλίες της που βρίσκονται σε κάθε της γωνιά.
Μια από αυτές που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η παραλία Λούρος, θεωρούμενη από τις καλύτερες της Αιτωλοακαρνανίας, με μήκος που φτάνει τα 16-17 χιλιόμετρα.
Ο Λούρος βρίσκεται 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νεοχωρίου και αποτελεί προστατευμένη περιοχή υδροβιότοπου από το 1974 βάσει της Σύμβασης RAMSAR. Η ατελείωτη αμμουδιά του, με το ανοιχτόχρωμο χρώμα της, περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με αρμυρίκια, κέδρους, δάφνες και κρίνα της άμμου.
Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί μια πλούσια πανίδα, με πολλά είδη πουλιών όπως πελεκάνους, πελαργούς, αγριόχηνες, καρδερίνες, κοτσύφια και αηδόνια. Οι αμμοθίνες του Λούρου αποτελούν επίσης ένα σπάνιο φαινόμενο για την Ελλάδα.
Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην ατελείωτη αμμουδιά και να κολυμπήσουν στα καταγάλανα νερά, είτε κοντά στα beach bar που παίζουν δυνατή μουσική, είτε σε πιο ήσυχα και μη οργανωμένα τμήματα της παραλίας, απολαμβάνοντας τη φυσική σκιά των δέντρων.
Για να φτάσετε, κατευθυνθείτε πρώτα στο Αιτωλικό, συνεχίστε προς Νεοχώρι και ακολουθήστε τις πινακίδες προς Λούρο, που βρίσκεται πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο του Νεοχωρίου.
