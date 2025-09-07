Παραλία Λούρος: Η πιο μεγάλη παραλία της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή

Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές παραλίες της που βρίσκονται σε κάθε της γωνιά.

Μια από αυτές που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η παραλία Λούρος, θεωρούμενη από τις καλύτερες της Αιτωλοακαρνανίας, με μήκος που φτάνει τα 16-17 χιλιόμετρα.

Ο Λούρος βρίσκεται 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νεοχωρίου και αποτελεί προστατευμένη περιοχή υδροβιότοπου από το 1974 βάσει της Σύμβασης RAMSAR. Η ατελείωτη αμμουδιά του, με το ανοιχτόχρωμο χρώμα της, περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με αρμυρίκια, κέδρους, δάφνες και κρίνα της άμμου.

Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί μια πλούσια πανίδα, με πολλά είδη πουλιών όπως πελεκάνους, πελαργούς, αγριόχηνες, καρδερίνες, κοτσύφια και αηδόνια. Οι αμμοθίνες του Λούρου αποτελούν επίσης ένα σπάνιο φαινόμενο για την Ελλάδα.