Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά
Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.
Γιορτάζουν τα ονόματα:
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
Μηνοδώρα
Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας
