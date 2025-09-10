Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Γιορτάζουν τα ονόματα:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας