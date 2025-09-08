Πάτρα- Πρωτοβουλία «Tέμπη 28/2- Δικαιοσύνη»: "H κοινωνία δεν ξεχνά"

Σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία «Tέμπη 28/2- Δικαιοσύνη» αναφέρει στον απόηχο της συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

"Οι μαζικές κινητοποιήσεις της 6ης Σεπτέμβρη ενάντια στην συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών στις πλατείες όλης της χώρας, έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι η κοινωνία δεν ξεχνά. Και στην πόλη μας χιλιάδες Πατρινοί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία γέμισαν την πλατεία Γεωργίου δηλώνοντας πως ο πατραϊκός λαός στέκεται διαρκώς και αδιάκοπα στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και πώς το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί.

Την ώρα που ο Κ.Μητσοτάκης μοίραζε ψέματα στην ΔΕΘ για «σταθερότητα» οι δρόμοι γέμισαν με την φωνή της δικαιοσύνης. Την ώρα που ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθούσε να πλασάρει την Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της λαμογιάς, των συνεχόμενων σκανδάλων και της συγκάλυψης ως κανονική, όλο το υγιές τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έδωσε ξεκάθαρη απάντηση: « Δεν θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Δεν θέλουμε την Ελλάδα όπου οι θεσμοί παραδίδουν την κοινωνία στην σήψη και εμείς σιωπούμε.»

Το επόμενο διάστημα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή την χώρα πρέπει να πέσει η κυβέρνηση της συγκάλυψης και των δολοφόνων.

Ως Πρωτοβουλία «Tέμπη 28/2- Δικαιοσύνη» θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Μέχρι να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όσους ευθύνονται. Μέχρι να παραιτηθεί η κυβέρνηση της συγκάλυψης και των δολοφόνων. Μέχρι τέλους".