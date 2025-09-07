Back to Top
Τραμπ σε Χαμάς: «Τελευταία προειδοποίηση - Αποδεχτείτε τους όρους μου για τερματισμό του πολέμου στην Γάζα»

Τραμπ σε Χαμάς: «Τελευταία προειδοποίηση...

Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου, είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

