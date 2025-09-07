Σκάφος βυθίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Σκάφος που μετέφερε τέσσερα άτομα βυθίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο του Αγίου Όρους, έπειτα από τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.
Τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν, διασώθηκαν και μεταφέρονται, καλά στην υγεία τους, στην Ουρανούπολη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr