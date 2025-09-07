Σκάφος βυθίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο του Αγίου Όρους, έπειτα από τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν, διασώθηκαν και μεταφέρονται, καλά στην υγεία τους, στην Ουρανούπολη.

