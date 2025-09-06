Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών - Τι ισχύει για τους μέχρι 30 ετών

Μειώσεις φόρων ειδικά για τους νέους εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ
Σε εξαγγελίες από το βήμα των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως θα βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, πως θα είναι η χώρα ασφαλής, πως θα δώσουμε ελπίδα στους νέους.
«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
- Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
- Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώΑ
- πό 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους.
