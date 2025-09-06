Ξάνθη: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμούς - Έβαλε 11 φωτιές σε τέσσερις ημέρες

Χειροπέδες πέρασε το ανακριτικό της Πυροσβεστικής στην Ξάνθη σε άνδρα για εμπρησμό.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση. Θα οδηγηθεί την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Θεωρείται υπαίτιος για 11 φωτιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή 2-5 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα για μία (1) πυρκαγιά στις 02/09/2025, για μία (1) πυρκαγιά στις 04/09/2025 και για εννέα (9) πυρκαγιές στις 05/09/2025.