Οι ιδανικές μέρες και ώρες για να αγοράσετε λαχείο, σύμφωνα με αστρολόγο

Αυτή την περίοδο θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για να δοκιμάσετε την τύχη σας και να αναζητήσετε νέες ευκαιρίες.

Η αστρολόγος Inbaal Honigman μοιράζεται τις καλύτερες ημέρες και ώρες για να αγοράσετε λαχείο και να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Η πιο τυχερή ημέρα, όπως επισημαίνει, είναι η Πέμπτη. Η ίδια η ονομασία της προέρχεται από τον Thor, τον σκανδιναβικό θεό της βροντής, ο οποίος θυμίζει έντονα τον Δία, τον θεό της αστραπής και του κεραυνού, κυβερνήτη του Τοξότη και αρχαίο κυβερνήτη των Ιχθύων.

Ο Δίας συνδέεται με την αισιοδοξία, την αφθονία, τα ταξίδια και φυσικά την τύχη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τέχνη απεικονιζόταν συχνά να κρατά το κέρας της αφθονίας, σύμβολο ανεξάντλητων αγαθών. Σύμφωνα με την Honigman, η Πέμπτη είναι ιδανική ημέρα για επενδύσεις, τζόγο ή ακόμα και για να ζητήσετε αύξηση μισθού, αφού μεταφέρει την ενέργεια του Δία και του Thor.

Οι τυχερές μέρες για να παίξετε το λαχείο

Εκτός από την Πέμπτη, και η Κυριακή θεωρείται ευνοϊκή. Κυβερνάται από τον Ήλιο, σύμβολο της ζωής, της επιτυχίας και της θετικότητας. Έτσι, είναι μια ημέρα που μπορεί να σας φέρει αφθονία και καλή τύχη αν επιλέξετε να παίξετε τότε τους αριθμούς σας.

Όσο για την ώρα της ημέρας, η αστρολόγος συστήνει να αγοράσετε το λαχείο σας τα ξημερώματα, κατά την ανατολή του ηλίου. Είναι η στιγμή της ανανέωσης και των νέων ξεκινημάτων, όταν η μέρα ξυπνά και μαζί της γεννιούνται νέες πιθανότητες. Ο ήλιος, δωρητής ζωής, θεωρείται το πιο τυχερό στοιχείο στον ουρανό και μπορεί να χαρίσει ευνοϊκές συγκυρίες.

Οι άτυχες μέρες

Υπάρχουν όμως και ημέρες που καλό είναι να αποφύγετε. Η Παρασκευή, για παράδειγμα, αν και θεωρείται τυχερή για τον έρωτα, τις σχέσεις και το σπίτι, δεν είναι ευνοϊκή για το λαχείο. Κυβερνάται από την Αφροδίτη, πλανήτη που σχετίζεται με τη σταθερότητα και την αργή εξέλιξη, όχι με τον απροσδόκητο πλούτο.

Ακόμα πιο ακατάλληλο θεωρείται το Σάββατο, που ανήκει στον Κρόνο -τον πλανήτη που αφορά το κάρμα, τους περιορισμούς και της αργής ανάπτυξης. Ο Κρόνος δεν συνδέεται με γρήγορα κέρδη και, όπως σημειώνει η Honigman, το κάρμα και το λαχείο δεν πάνε μαζί.

ΠΗΓΗ bovary.gr