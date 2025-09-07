Οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι στην Ευρώπη που προκαλούν ίλιγγο

Ανά την Ευρώπη, υπάρχουν δρόμοι που διασχίζουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, μέσα από από βουνά, λίμνες και φαράγγια, προσφέροντας θέα που κόβει την ανάσα.

Αρκετοί από αυτούς τους δρόμους, όμως, κρύβουν κινδύνους ακόμα για τους πιο έμπειρους οδηγούς, λόγω των απότομων κλίσεων, της στενότητας τους, καθώς και της γεωγραφικής τους θέσης.

Παρακάτω, ακολουθούν τέσσερις δρόμοι που θεωρούνται ως οι πιο επικίνδυνοι της Ευρώπης.

Τρανσφαγκαράσαν, Ρουμανία

Ο Τρανσφαγκαράσαν, η αλλιώς δρόμος DN7, είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και ταυτόχρονα επικίνδυνους δρόμους στην Ευρώπη. Μπορεί να ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, προσφέροντας απίστευτη αίσθηση, ωστόσο, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο συγκεκριμένος δρόμος κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ‘70 κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Νικολάε Τσαουσέσκου και διασχίζει τα Καρπάθια Όρη.

Το μήκος του αυτοκινητόδρομου αγγίζει τα 150 χλμ., ενώ σε αρκετά σημεία οι οδηγοί συναντούν απότομες και φιδωτές στροφές, τούνελ και πλαγιές που ζαλίζουν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Κατά την περίοδο του χειμώνα μέχρι τα μέσα της άνοιξης, ο δρόμος είναι συνήθως κλειστός, λόγω του παγετού και της έντονης χιονόπτωσης.

Στελβίο, Ιταλία

Το πέρασμα Stelvio (Passo dello Stelvio), μήκους 49 χλμ., βρίσκεται στις ιταλικές Άλπεις και είναι ένας από τους συναρπαστικούς δρόμους στην Ευρώπη, με υψόμετρο που φθάνει τα 2.757 μέτρα.

Το πέρασμα είναι ευρέως γνωστό για τις 48 φουρκέτες του. Λόγω των απότομων στροφών και της στενότητας του δρόμου, θεωρείται άκρως επικίνδυνος για τους οδηγούς, ωστόσο, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες που θέλουν να διασχίσουν την διαδρομή για να απολαύσουν την μοναδική εμπειρία που προσφέρει.

Δρόμος του Ατλαντικού Ωκεανού, Νορβηγία

Ο Δρόμος του Ατλαντικού Ωκεανού (Atlantic Ocean Road) προσφέρει μαγευτική θέα, αλλά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας γίνεται άκρως επικίνδυνος.

Παρ’ όλο που ο συγκεκριμένος δρόμος έχει μικρό μήκος (8,3 χλμ.), ωστόσο, διασχίζει το αρχιπέλαγος της Νορβηγικής Θάλασσας, με μια σειρά από 12 γέφυρες πάνω σε μικρές νησίδες, που εκτίθενται σε ισχυρούς ανέμους, κύματα και καταιγίδες από τον Ατλαντικό.

Ο δρόμος Passage du Gois (ή Gôa) συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το νησί Noirmoutier. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου δρόμου, μήκους 4,125 χλμ., έγκειται στο γεγονός ότι εξαφανίζεται δύο φορές την ημέρα κάτω από τα νερά της θάλασσας και μετά αναδύεται εκ νέου, λόγω της παλίρροιας.

Προκειμένου οι οδηγοί να μην παρασυρθούν και εγκλωβιστούν κατά μήκος του δρόμου από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για ασφαλές πέρασμα.

