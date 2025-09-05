Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΣΠ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΕΤΩΝ 70 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΔΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ   ΠΑΤΕΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ   ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΟΤΣΑΛΗ

ΕΤΩΝ    71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   6 -  9 - 2025   &   ΩΡΑ  5.00   Μ.Μ  ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  4.30  Μ.Μ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ   ΤΟΥ:

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΤΣΑΛΗΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ  &  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                                    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟ}

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141,  ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

Την αγαπημένη μας  μητέρα, γιαγιά & θεία   

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΔΡ.ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ: 89

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου {Παπαθωμά} στα Ζαρουχλέικα Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Κουμανιώτη, Δήμητρα & Ιωάννης Μπάτραλης, Κωνσταντίνα & Διονύσιος Μπεκίρης, Ελένη & Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, Παναγιώτα & Νικόλαος Μιχαλόπουλος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία   

ΧΡΥΣΟΥΛΑ χήρα  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 84

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-9-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνα, Γεωργία, Λεμονιά, Χαράλαμπος & Μαυρέτα, Αντωνία & Θεόδωρος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΟ)  Δ.  ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ,

ΑΡΓΥΡΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

---------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ποιοι δικαιούνται επίδομα ενοικίου άνω των 800€- Πότε θα πληρωθούν

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Οι διάλογοι- φωτιά που καίνε το κύκλωμα

Συντάξεις Οκτωβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info