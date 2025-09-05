Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΠ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΔΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΤΣΑΛΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟ}
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΝΔΡ.ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ: 89
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου {Παπαθωμά} στα Ζαρουχλέικα Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Κουμανιώτη, Δήμητρα & Ιωάννης Μπάτραλης, Κωνσταντίνα & Διονύσιος Μπεκίρης, Ελένη & Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, Παναγιώτα & Νικόλαος Μιχαλόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΧΡΥΣΟΥΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 84
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-9-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνα, Γεωργία, Λεμονιά, Χαράλαμπος & Μαυρέτα, Αντωνία & Θεόδωρος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΟ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ,
ΑΡΓΥΡΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr