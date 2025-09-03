Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 4-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΛΙΟΠΕΤΑ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 27
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΑΛΑΤΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΡ. ΝΤΕΡΜΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΕΡΜΑΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΡΜΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΩ ΝΤΕΡΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 78
Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 4/9/2025 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΙΒΑΝΕΛΑ ΑΝΤΙΤΣ, ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
--------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Σωκράτη ΖΑΧΑΡΑΚΗ}
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΝΙΚΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
• ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
{ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ χήρας ΧΑΡΑΛ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ}
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/9/2025 & ΩΡΑ 5 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΧΑΡΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΛΙΑ,
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
• ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας πατέρα, αδελφό, θείο & παππού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 85
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Ζαχαρόπουλος,
Νικόλαος & Άννα Ζαχαροπούλου,
Κωνσταντίνος & Θεοδώρα Ζαχαροπούλου,
Αικατερίνη & Ιωάννης Αγγελόπουλος,
Σοφία & Αθανάσιος Νιφόρας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ: 80
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αγγελική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσούλα Καραγιάννη, Κλεοπάτρα & Βασίλειος Βανβακινός, Ευθυμία Καραγιάννη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Ζένια, Εβίτα, Νάσια, Νικολίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr