Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 4-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΛΙΟΠΕΤΑ 

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 27 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΑΛΑΤΗ 

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΡ. ΝΤΕΡΜΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΕΡΜΑΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΡΜΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΩ ΝΤΕΡΜΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 78

Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 4/9/2025 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΙΒΑΝΕΛΑ ΑΝΤΙΤΣ, ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

--------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  του Σωκράτη  ΖΑΧΑΡΑΚΗ} 

ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :  ΕΙΡΗΝΗ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :  ΝΙΚΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

• ΚΑΡΡΑΣ • 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

{ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ χήρας ΧΑΡΑΛ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ}

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/9/2025 & ΩΡΑ 5 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ :  ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ :  ΧΑΡΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΛΙΑ,

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

• ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας πατέρα, αδελφό, θείο & παππού  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 85

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Ζαχαρόπουλος,

Νικόλαος & Άννα Ζαχαροπούλου,

Κωνσταντίνος & Θεοδώρα Ζαχαροπούλου,

Αικατερίνη & Ιωάννης Αγγελόπουλος,

Σοφία & Αθανάσιος Νιφόρας

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αγγελική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσούλα Καραγιάννη, Κλεοπάτρα & Βασίλειος Βανβακινός, Ευθυμία Καραγιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Ζένια, Εβίτα, Νάσια, Νικολίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------

