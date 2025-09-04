Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου είναι της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του Αποστόλου Φιλίππου, που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ερμιόνη, Ερμίνα,

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία,

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα,

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς.