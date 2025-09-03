Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Ταύρος

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Δίδυμοι

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Καρκίνος

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Λέων

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Παρθένος

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Ζυγός

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης, ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.

Σκορπιός

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Τοξότης

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Αιγόκερως

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Υδροχόος

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Ιχθείς

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.