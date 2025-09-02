Ν.Δ.: Η «κανονικότητα» της παρακμής – ΠΑΣΟΚ: Η προοπτική της αξιοπρέπειας

Πενήντα ένα χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είκοσι χρόνια μακριά από την εξουσία. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μας πείσει ότι κανονικότητα είναι να ζούμε με επιδόματα και χαρτζιλίκια, αντί με αξιοπρεπείς μισθούς. Ότι κανονικότητα είναι η διάλυση του 8ώρου, η απορρύθμιση της εργασίας, η ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας.

Κανονικότητα για τη Ν.Δ. είναι οι νέοι να μεταναστεύουν, τα νέα ζευγάρια να αδυνατούν να αποκτήσουν σπίτι, οι οικογένειες να παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια. Και ταυτόχρονα, κανονικότητα είναι τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η ατιμωρησία. Να θάβονται οι ευθύνες για τα Τέμπη, να κουκουλώνονται οι υποκλοπές, να ξεσπούν απανωτά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή είναι η «κανονικότητα» της Ν.Δ. Μια Ελλάδα της παρακμής, της αναξιοκρατίας, του «δικού μας παιδιού». Μια Ελλάδα όπου η κοινωνική πλειοψηφία ζει με ψίχουλα, ενώ οι λίγοι θησαυρίζουν.

Μα δεν είναι αυτή η μόνη επιλογή. Δεν είναι όνειρο να ζεις με αξιοπρέπεια, με υπερήφανη εξωτερική πολιτική, με δημόσια υγεία και παιδεία για όλους, με πραγματικές προοπτικές για τους νέους. Είναι η πραγματικότητα που έφερε το ΠΑΣΟΚ, και που μπορεί να ξαναφέρει.

Όσο κι αν η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε, η Ιστορία δεν σβήνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος στην κανονικότητα της παρακμής και να ξαναδώσει ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό.