Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου

3 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Άνθιμο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Νικομήδειας. Γιορτάζεται επίσης η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Θεόκτιστος ο συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου

Ο Άγιος Χαρίτων ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία

Η Οσία Φοίβη η Διακόνισσα

Ο Άγιος Αριστίων ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αλεξανδρείας

Ο Άγιος Αρχοντίων ο Μάρτυρας

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα οι:

Άνθιμος, Άνθιμη, Ανθιμία

Αριστέα, Αρίστη, Αρέστια, Αρεστία, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη.

Φοίβος, Φοίβη

Ο βίος του Αγίου Ανθίμου Νικομηδείας

Ο Άγιος Άνθιμος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και πατρίδα του ήταν η Νικομήδεια. Η πνευματική ικανότητα του Άνθιμου ώθησε τους χριστιανούς της Νικομήδειας και τον έπεισαν να γίνει Ιερέας και αργότερα επίσκοπος τους. Όταν, όμως, έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, τον κυνήγησαν και τον συνέλαβαν (302 μ.Χ.).

Ο Διοκλητιανός του πρότεινε να θυσιάσει στους Θεούς για να κερδίσει τη ζωή του, αλλιώς τον περίμεναν φρικτά βασανιστήρια, και του έδειξε το όργανα που θα τον βασάνιζαν. Εκείνος δεν αρνήθηκε στιγμή την πίστη του στον Χριστό. Τον βασάνισαν φρικτά και τον αποκεφάλισαν.

Ο βίος της Αγίας Φοίβης

Η Φοίβη είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται σαν Διακόνισσα στην Καινή Διαθήκη. Ήταν ένα υπούργημα που της εμπιστεύτηκε ο Απόστολος Παύλος. Και φάνηκε αντάξια στην σχετική αποστολή.

Ο Παύλος τη συνάντησε όταν επισκέφτηκε τις Κεγχρεές, στην Κόρινθο. Περιέβαλε την πιστή και αφοσιωμένη του συνεργάτρια της Εκκλησίας των Κεγχρεών με μεγάλη εμπιστοσύνη. Έτσι, όταν έγραψε στην Κόρινθο την επιστολή του «προς Ρωμαίους» και χρειάσθηκε να τη στείλει στην Εκκλησία της Ρώμης, στα χέρια της Φοίβης την εμπιστεύτηκε. Σ’ αυτήν ανέθεσε να μεταφέρει τον πνευματικό αυτό θησαυρό στους χριστιανούς της Ρώμης. Και εκείνη τη μετέφερε με ασφάλεια.