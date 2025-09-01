Πανηγυρικός Εορτασμός στο Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού Πατρών

Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Ανθούπολης Πατρών θα εορτάσει και φέτος πανηγυρικά την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών περιλαμβάνει ιδιαίτερα κατανυκτικές στιγμές για τους πιστούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 12/9: Εορταστική Ιερά Αγρυπνία – ώρα ενάρξεως 9:30 μ.μ.

Σάββατο 13/9: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας – ώρα ενάρξεως 7:00 μ.μ.

Κυριακή 14/9: Το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία – ώρα ενάρξεως 7:00 π.μ.

Το απόγευμα Μεθέορτιος Εσπερινός με Χαιρετισμούς εις τον Τίμιο Σταυρό – ώρα ενάρξεως 7:00 μ.μ.

Για πληροφορίες και συμμετοχή στην Αρτοκλασία του Σαββάτου οι πιστοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονή στο τηλέφωνο 2610 422145.

Η Ιερά Μονή βρίσκεται στην Πάτρα, Πάροδος Κοζάνης 16.

Περισσότερα στο imonitimioustaurou.wordpress.com καθώς και στη σελίδα της Μονής στο Facebook: Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού – Ανθούπολη Πατρών.