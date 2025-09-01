51 Χρόνια ΠΑΣΟΚ – Η Ιστορία Συνεχίζεται

Η 3η Σεπτέμβρη του 1974 σηματοδότησε τη γέννηση του ΠΑΣΟΚ, ενός πατριωτικού και προοδευτικού Κινήματος που έφερε φωνή στους μη προνομιούχους, προώθησε κοινωνική δικαιοσύνη και άλλαξε την πορεία της χώρας. Από τότε, για 51 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων, ανοίγοντας δρόμους για τον απλό κόσμο, στηρίζοντας τις γυναίκες και τον αγρότη, καθιερώνοντας κοινωνικό κράτος και φέρνοντας αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο.

Η επέτειος αυτή δεν είναι μόνο μνήμη, αλλά αφετηρία για νέα πολιτική αλλαγή. Όπως το 1974 το ΠΑΣΟΚ έφερε τη μεγάλη αλλαγή στη χώρα, έτσι και σήμερα χρειάζεται μια νέα Ηθική Επανάσταση στη διακυβέρνηση, απέναντι στην παρακμή του κλειστού συστήματος εξουσίας που αντιπροσωπεύει η Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική πρέπει να ξαναγίνει υπόθεση αξιών, δικαιοσύνης και προόδου και όχι μικροκομματικών παιχνιδιών ή ρουσφετιών.

Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση, το δημογραφικό. Οι γεννήσεις μειώνονται, τα χωριά αδειάζουν και η Ελλάδα γερνάει. Αν δεν δοθούν κίνητρα στους νέους να μείνουν, να κάνουν οικογένεια και να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, το μέλλον θα είναι δύσκολο.

Οι σύγχρονοι μη προνομιούχοι ζουν καθημερινά σε συνθήκες αβεβαιότητας, με χαμηλοσυνταξιούχους που μετρούν το ευρώ, εργαζόμενους σε επισφαλείς δουλειές, νέους που ψάχνουν σπίτι σε δυσθεώρητα ενοίκια και οικογένειες που παλεύουν με την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα σε καθεστωτισμό και αλαζονεία, ενώ η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα και η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει τη Δημοκρατία. Το κράτος λειτουργεί ως λάφυρο για ημετέρους και όχι ως στήριγμα του πολίτη.

Στο διεθνές πεδίο, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες με πολέμους, κλιματική κρίση και αυταρχισμό. Η Ευρώπη πολλές φορές παρακολουθεί, ενώ η Τουρκία κερδίζει έδαφος και η Ελλάδα δεν μπορεί να σέρνεται πίσω. Χρειάζεται ισχυρή φωνή και διεθνής παρουσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όπως κατά το παρελθόν πέτυχαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Η Δημοκρατική Παράταξη του 21ου αιώνα προσφέρει λύσεις, με μια σύγχρονη πολιτική αλλαγή που βάζει ξανά τον απλό άνθρωπο στο επίκεντρο, με σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, καθώς και κράτος αξιοκρατικό και διαφανές.

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης. Η πατρίδα χρειάζεται μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που εμπνέει εμπιστοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ προσφέρει ελπίδα και σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή και ανθρώπινη.