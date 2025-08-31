Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΟΣΥΣΣΕΩΣ ΙΑΤΡΟ ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ.
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΒΟΥΛΔΗ ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΔΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΒΟΥΛΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑ ΒΟΥΛΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΒΟΥΛΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΟΥΛΔΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ποτιδάνειας Φωκίδος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ.
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
