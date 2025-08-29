Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 30, την Κυριακή 31-8 και τη Δευτέρα 1/9/2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΩΤΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΩΤΑΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΣ , ΣΟΦΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΕΡΙΛΑΝΑ, ΣΕΜΙΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον Αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΟΥΛΟ
== ΕΤΩΝ 39 ==
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και Ώρα 10:00 π.μ. εκ της οικίας μας και εκ του Ιερού Ναού Αποστόλου Πέτρου Νέας Μανολάδας Ηλείας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για την εκφορά του
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Αναστασία
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ Νικολία
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ
Πέτρος & Γιαννούλα Χαλούλου Χρήστος & Μαργαρίτα Κυριάκου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
Κωνσταντίνος Χαλούλος Διονυσία & Χάρης Διαμαντόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26230 73685/ ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 38 29
www.papazafelrisfunerals.gr/e-mail: ipapazafeiris@@gmail.com
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΑΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΛΙΑ ΣΩΤ. ΣΠΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Κυριακή 31-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΡΕΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΦΑΤΜΕ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΛΓΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ποτιδάνειας Φωκίδος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------------
