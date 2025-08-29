Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 30, την Κυριακή 31-8 και τη Δευτέρα 1/9/2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΩΤΑ

ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΩΤΑΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΣ , ΣΟΦΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΕΡΙΛΑΝΑ, ΣΕΜΙΝΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον Αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΟΥΛΟ

== ΕΤΩΝ 39 ==

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και Ώρα 10:00 π.μ. εκ της οικίας μας και εκ του Ιερού Ναού Αποστόλου Πέτρου Νέας Μανολάδας Ηλείας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για την εκφορά του

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Αναστασία

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ Νικολία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

Πέτρος & Γιαννούλα Χαλούλου Χρήστος & Μαργαρίτα Κυριάκου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Κωνσταντίνος Χαλούλος Διονυσία & Χάρης Διαμαντόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26230 73685/ ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 38 29

www.papazafelrisfunerals.gr/e-mail: ipapazafeiris@@gmail.com

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΙΡΗ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11  Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΑΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΗΛΙΑ  ΣΩΤ. ΣΠΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ   65
Κηδεύουμε την Κυριακή  31-8-25 & ώρα  11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΡΕΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΦΑΤΜΕ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΛΓΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ   96
Κηδεύουμε  την Δευτέρα  1-9-2025  &  ώρα  11 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίας Σοφίας  Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ποτιδάνειας Φωκίδος

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------

