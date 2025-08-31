Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου

Σήμερα Κυριακή, 31 Αυγούστου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

-Αϊδανός, Αϊδάνη, Αϊδίνη

-Φιλέορτος, Φιλέορτη

Οι Άγιοι Αϊδανός και Φιλέορτος

Ο Άγιος Αϊδανός κοιμήθηκε το 651 μ.Χ., λίγο μετά τον θάνατο του φίλου του και διαδόχου του Αγίου Οσβάλδου, αγίου βασιλέως Οσγουΐνου. Κηδεύθηκε στην μονή του Λίντισφαρν.

Την στιγμή του θανάτου του ένας αθώος νεαρός βοσκός, ο μετέπειτα επίσκοπος Λίντισφαρν Κουθβέρτος ευρισκόμενος στους λόφους πάνω από την μονή, είδε την ψυχή του αγίου Αϊδανού να ανέρχεται στον ουρανό συνοδευόμενη από φως.

Το όραμα αυτό τον παρεκίνησε να αφιερωθεί και ο ίδιος στον Θεό ως μοναχός.

Για τον Φιλέορτο το μόνο γνωστό στοιχείο είναι το μαρτύρησε δια ξίφους.