Πολωνία: Συντριβή F-16 κατά τη διάρκεια δοκιμών- Νεκρός ο πιλότος

Ένα F-16 της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμών ενόψει του αεροπορικού σόου του Ράντομ που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο (30 και 31 Αυγούστου).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly<br><br>A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show. <br><br>The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… <a href="https://t.co/DEG0l2fLTK">pic.twitter.com/DEG0l2fLTK</a></p>— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) <a href="https://twitter.com/svsnewsagency/status/1961132147449974867?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Polish Air Force F-16 reportedly crashed this evening during training for the Radom Air Show. <a href="https://t.co/d2KivgSTjN">pic.twitter.com/d2KivgSTjN</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://twitter.com/Osinttechnical/status/1961125520696868902?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να πέφτει στο έδαφος, μέσα σε αεροπορική βάση, και αμέσως να υψώνεται μια πύρινη σφαίρα.

Ο πιλότος, όπως φαίνεται από τα πλάνα, έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί.

Το αεροσκάφος, αφού είχε κάνει ελιγμό, πέφτει προς το έδαφος χωρίς να είναι εμφανές αν ο πιλότος έκανε κάτι για να αποτρέψει τη συντριβή.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.