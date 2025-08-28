Wizard of the Kremlin: Ο Τζουντ Λο υποδύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Για την Κυριακή, 31 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί η παγκόσμια πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου «Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ, ενώ ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Τζουντ Λο, ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε έναν ρόλο που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «τρομοκρατικό».

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προκάλεσε αίσθηση στους θαυμαστές τους για την αξιοσημείωτη ομοιότητά του με τον Ρώσο ηγέτη.

Η ταινία, σε σενάριο του Ασαγιάς και του Εμανουέλ Καρέρ, βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι και αναπαριστά την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία, ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. Η ιστορία επικεντρώνεται στον χαρακτήρα Vadim Baranov (Πολ Ντέινο), ο οποίος τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας τα βήματα που οδήγησαν τον Πούτιν στην εξουσία.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Ολιβιέ Ασαγιάς τόνισε ότι η ιστορία της σταδιακής ανάδειξης του Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο» και χαρακτήρισε την ταινία του ως μια «ιστορική αναδρομή».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε επίσης ότι η παραγωγή υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς τα γυρίσματα έπρεπε να γίνουν εκτός Ρωσίας, λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε κρίσιμες τοποθεσίες. Τελικά, η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, όπου το κόστος παραγωγής ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα την αυθεντικότητα των σκηνικών και της ατμόσφαιρας.