Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30-8-2025

Πένθη - Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΔΑ) - ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                        ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΑΙΓΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΩΤΑ

ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΩΤΑΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΣ , ΣΟΦΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΕΡΙΛΑΝΑ, ΣΕΜΙΝΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον Αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΟΥΛΟ

== ΕΤΩΝ 39 ==

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και Ώρα 10:00 π.μ. εκ της οικίας μας και εκ του Ιερού Ναού Αποστόλου Πέτρου Νέας Μανολάδας Ηλείας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για την εκφορά του

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Αναστασία

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ Νικολία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

Πέτρος & Γιαννούλα Χαλούλου Χρήστος & Μαργαρίτα Κυριάκου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Κωνσταντίνος Χαλούλος Διονυσία & Χάρης Διαμαντόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26230 73685/ ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 38 29

www.papazafelrisfunerals.gr/e-mail: ipapazafeiris@@gmail.com

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

--------------------------

