Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΔΑ) - ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΑΙΓΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------