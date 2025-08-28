Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΔΑ) - ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΑΙΓΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΩΤΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΩΤΑΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΣ , ΣΟΦΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΕΡΙΛΑΝΑ, ΣΕΜΙΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον Αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΟΥΛΟ
== ΕΤΩΝ 39 ==
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και Ώρα 10:00 π.μ. εκ της οικίας μας και εκ του Ιερού Ναού Αποστόλου Πέτρου Νέας Μανολάδας Ηλείας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για την εκφορά του
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Αναστασία
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ Νικολία
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ
Πέτρος & Γιαννούλα Χαλούλου Χρήστος & Μαργαρίτα Κυριάκου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
Κωνσταντίνος Χαλούλος Διονυσία & Χάρης Διαμαντόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26230 73685/ ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6989 38 38 29
www.papazafelrisfunerals.gr/e-mail: ipapazafeiris@@gmail.com
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
--------------------------
