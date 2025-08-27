Φωκίων Ζαΐμης: Έτοιμη για την μεταφορά μαθητών η Π.Ε. Αχαΐας

Περίπου 9.000 μαθητές σε όλη την Αχαΐα θα μεταφέρονται καθημερινά στα σχολεία τους με ασφάλεια και οργάνωση, όπως διαβεβαιώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική της ανακοίνωση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Έτοιμη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ομαλή μεταφορά των μαθητών είναι η Π.Ε. Αχαΐας ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει το έργο χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και τη διευκόλυνση κάθε οικογένειας που κατοικεί μακριά από την εκάστοτε σχολική μονάδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης φρόντισε και φέτος να κυλήσουν όλες οι διαδικασίες έγκαιρα και σωστά ούτως ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση.

«Η μεταφορά των μαθητών είναι ένα έργο πολύτιμο, που απαιτεί οργάνωση, υπευθυνότητα από όλους, σωστή διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση. Είναι ένας αγώνας που κάνουμε κάθε χρόνο καθώς στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε όλους του μαθητές, που έχουν ανάγκη και να επιλύουμε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται. Αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική γι’ αυτό και σε πρόσφατη ευρεία ενημερωτική συνάντηση τονίσαμε τις υποχρεώσεις όλων Περιφέρειας, Δήμων, επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Πιο αναλυτικά, κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 θα μεταφέρονται καθημερινά περίπου 9.000 μαθητές από και προς τις σχολικές μονάδες και των πέντε Δήμων (σ.σ. Πατρέων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων). Έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασίες διάρκειας και με συνεχείς ενέργειες για τον κατάλληλο προγραμματισμό των δρομολογίων η μεταφορά επίκειται να ξεκινήσει χωρίς εμπόδια.

«Ο κυρίαρχος και βασικός μας στόχος είναι τα παιδιά μας να πηγαίνουν και να έρχονται στα σχολεία τους χωρίς φόβο, άγχος και ταλαιπωρία. Η μεταφορά των μαθητών είναι ένα έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που γίνεται με συντονισμό και προσπάθεια. Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε κάθε παιδί να φτάνει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στο σχολείο του. Η πρόσβαση στο σχολείο επιβάλλεται, χωρίς εξαιρέσεις, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον του τόπου μας», πρόσθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά μαθητών με Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας (Λεωφορεία ή ταξί) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:

· Δημοτικό: απόσταση 1.200 μέτρα απόσταση οικίας – σχολείου

· Γυμνάσιο: 3.000 μέτρα απόσταση οικίας

· Λύκειο: 5.000 μέτρα απόσταση οικίας – σχολείου

Τέλος αναφορικά με τη «Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) για τους μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπεται:

· Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 1.200 μέτρα απόσταση οικίας – σχολείου

· Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 2.500 μέτρα απόσταση οικίας - σχολείου