Ευκαιρία για την Πάτρα η ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Ημιαγωγών

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρωτοβουλία για τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών (Hellenic Chips Competence Centre - HCCC) με συμμετοχή και των τριών Πανεπιστημίων της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Σημειωτέο ότι στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κέντρου μέλη είναι και δύο εξέχοντες επιστήμονες από την Πάτρα.

Το οικοσύστημα της μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα έχει μακρά παράδοση και λειτουργεί ουσιαστικά “αυτόφωτο” χωρίς οργανωμένη στήριξη από τους τοπικούς φορείς μετρώντας περίπου 20 δυναμικές επιχειρήσεις και απασχολώντας περίπου 300 επιστήμονες.

Έχοντας δεδομένη τη στρατηγική για μια σοβαρή στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη και παραγωγή Ημιαγωγών στην Ευρώπη (European Chips Act), μήπως είναι καιρός για την οργανωμένη προσέλκυση επενδύσεων και στην περιοχή της Πάτρας προσελκύοντας ένα μέρος των 43 Δισ. ευρώ;

Η Πάτρα διαθέτει πολλά θετικά (ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία, ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποδομές) αλλά είναι πίσω σε άλλα σημαντικά θέματα που θα έφερναν άμεσα επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, απασχολώντας επιστημονικό προσωπικό πολύ υψηλής εξειδίκευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μάλιστα με υψηλότερες αμοιβές από τις τρέχουσες -κυρίως πληροφορικής- θέσεις της τοπικής αγοράς. Παράλληλα η οργανωμένη στήριξη για την ανάπτυξη τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων θα δώσει διέξοδο στους αποφοίτους των Πανεπιστημίων μας ώστε να παραμείνουν στην περιοχή και βεβαίως θα τονώσει την τοπική οικονομία καθώς η δημιουργία μίας άμεσης τέτοιας εξειδικευμένης θέσης εργασίας δημιουργεί τουλάχιστον ~7 ακόμα έμμεσες θέσεις (σε υπηρεσίες κλπ).

Ποια είναι όμως αυτά που δεν έχουμε; Θέματα όπως γρήγορη πρόσβαση σε διεθνές αεροδρόμιο (π.χ. με τρένο), κουλτούρα εξωστρέφειας και κυρίως οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές καινοτομίας ή ζώνες καινοτομίας είναι προφανή. Όμως και άλλα μπορεί να προκύψουν από την οργανωμένη συζήτηση με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (π.χ. αγγλόφωνο σχολείο για την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες, ιατρική φροντίδα, μεταβολές στα προγράμματα σπουδών κλπ).

Σε όλον τον κόσμο οι πόλεις ανταγωνίζονται το ποια θα φέρει άμεσες ξένες επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, λύνοντας προβλήματα, προβάλλοντας την ποιότητα ζωής που προσφέρουν κλπ.

Πρόταση του σπιράλ είναι η προσέλκυση τέτοιων δραστηριοτήτων με τη διάθεση προς τις νεοφυείς ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάλληλου χώρου από τον Δήμο Πατρέων, για τη στέγαση των αρχικών δραστηριοτήτων τους, γιατί όχι και σε μη χρησιμοποιούμενα δημοτικά κτήρια (π.χ. Δημοτικά Λουτρά, Δημοτικά Σφαγεία, πρώην ΔΕΥΑΠ). Και βεβαίως με την υποστήριξη και συμμετοχή του δήμου σε πρωτοβουλίες για τη θεσμοθέτηση περιοχών καινοτομίας ή ζωνών καινοτομίας στην Πάτρα, σε κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά που τις διέπουν περιοχές.

Πιστεύουμε ότι ενορχηστρωτής της ανάπτυξης στην Πάτρα πρέπει να είναι ο δήμος, που θα κάνει τις κατάλληλες κινήσεις και θα προχωρήσει σε lobbying με τις πρεσβείες χωρών όπως οι ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Κορέα, Ιαπωνία, Ισραήλ κλπ και ταυτόχρονα θα απαιτήσει με πράξεις του και από το κεντρικό κράτος την υποστήριξη στην άμεση δρομολόγηση και κατασκευή των υποδομών που του λείπουν, αλλά και πιθανές θεσμικές αλλαγές όπου απαιτείται.

Αυτό είναι το πραγματικό 1-10!!!

Οι στρατηγικές χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, οι άνθρωποι υπάρχουν. Ακόμη και με όλα τα προβλήματά της σήμερα, ωραία είναι η Πάτρα μας να ζεις και να μεγαλώνεις την οικογένειά σου, αλλά κάτι μας λείπει -άραγε τι μας λείπει;