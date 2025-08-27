ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις “στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας” – δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε– , θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πώς ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενα του στη διάρκεια της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζητώντας το σχόλιο του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Και τώρα στην ουσία: Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ. Υ. Γ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;» καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.