Συνεχίζεται η διαμάχη για το ποιος έσωσε την Πάτρα από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων, πάνω στα ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ, μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Πατρέων, σχετικά με την διαχείριση της πρόσφατης πυρκαγιάς εντός του Αστικού ιστού τη πόλης.

Ο Υπουργός καταγγέλλει το Δήμαρχο Πατρέων κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗ – ΑΠΟΚΑΪΔΗ ότι εκτός του 112 απαξίωσε και των αγώνα των Πυροσβεστών, που έδωσαν μάχη να περιορίσουν τις φωτιές στα μέτωπα.

Αντίθετα η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Υποκρισίας στην Πάτρα, για άλλη μια φορά, αποποιείται τις ευθύνες της που οδήγησαν και σε κίνδυνο η φωτιά, εκτός να κάψει και το Δασύλλιο, να φτάσει μέχρι την πλατεία Γεωργίου.

Για την Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» οι ευθύνες βαραίνουν και τις δύο πλευρές.

Ευθύνη έχει και η Κυβέρνηση ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ με την πενιχρή χρηματοδότηση που καταβάλει κάθε χρόνο στους Δήμους για την πρόληψη πυρκαγιών, ευθύνη έχει και ο Δήμος Πατρέων με τις προτεραιότητες που θέτει ως προς την πρόληψη.

Δυστυχώς για τη Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Υποκρισίας, η μέχρι σήμερα αποφάσεις της οδήγησαν το 2024 να ζήσουμε την απώλεια του αστικού πνεύμονα στο Γηροκομείο, να μένουν περιοχές χωρίς νερό για μέρες στο χρονικό διάστημα των πυρκαγιών, κ.α., με τα γνωστά αποτελέσματα.

Ναι η Κυβέρνηση έχει ευθύνες κύριε ΑΠΟΚΑΪΔΗ.

Αλλά θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσετε ότι με την αυτοθυσία των πυροσβεστών και την ανταπόκριση της Κρατικής Μηχανής, απετράπει η επέκταση της φωτιάς στο Δασύλλιο και εντός του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.

Εάν δεν είχαν συμβεί τα παραπάνω, δυστυχώς οι συνοικίες π.χ. της Γούβας, του Μαρκάτου και του Φρουρίου, θα βίωναν στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922 στη Σμύρνη.

Εάν τα εναέρια και τα επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής την Τετάρτη το μεσημέρι στις 13 Αυγούστου δεν έδινα μάχη να μην εισέλθει η φωτιά εντός του ΧΥΤΑ στη κλειστή από το 2014 Ξερόλακκα, όπως υποκριτικά είχατε δεσμευτεί, οι σακούλες με τα σκουπίδια από το «ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ της ΠΑΤΡΑΣ», θα είχαν φτάσει στα μπαλκόνια των πατρινών.

Για τα παραπάνω οφείλεται κύριοι της Μαιζώνος και απολογία προς τον Πατραϊκό Λαό που τον επικαλείστε, αλλά τον αγνοείτε.

1. Άραγε υπήρχαν τα προβλεπόμενα επαρκεί μέσα και μέτρα πυρασφάλειας στο ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα;

2. Υπήρχε η αδιάλειπτη υδροδότηση στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής εντός του χώρου της Ξερόλακκας, στη μάχη με τις φλόγες;

3. Αληθεύει ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τον ΧΥΤΑ έχει λήξει;

4. Αληθεύει ότι ο καθαρισμός του Δασυλλίου από την αρμόδια υπηρεσία σας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και μετά το πέρας των πυρκαγιών.

5. Καταθέσατε τη μελέτη για χρηματοδότηση, όπως είχε ισχυριστεί το 2021 ο τότε αντιδήμαρχός Πολιτικής Προστασίας στον Ανακριτή, για την τοποθέτηση μόνιμου συστήματος πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς στο Δασύλλιο, για το Γηροκομείο μας πρόλαβε η φωτιά, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

6. Τι απαντάτε στα κρίσιμα αιτήματα που σας κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή των εκπολιτιστικών συλλόγων των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας, σχετικά με τις γεννήτριες στα αντλιοστάσια, τοποθέτηση δεξαμενών, κ.α., που αποδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες του Δήμου Πατρέων;

7. Γιατί δεν λειτουργούσαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί την ώρα των πυρκαγιών στην Πάτρα;

8. Πόσες εθελοντικές ομάδες Πυρόσβεσης δημιουργήθηκαν επί θητείας σας στο Δήμο Πατρέων, από το 2014 και μέχρι σήμερα, ποια μέσα τους διαθέσατε για να στηρίξουν τις αποφάσεις και τα σχέδια της πολιτικής προστασίας του Δήμου;

9. Πως αξιοποιήθηκαν άραγε τα πενιχρά χρήματα που λάβατε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για την πρόληψη; Θα αποτελούσε την καλύτερη απάντηση ο αναλυτικός κατά έτος απολογισμός, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί.

10. Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, χώροι συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς, που είχαν οριστεί με ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου;

Για τα παραπάνω ερωτήματα που σας θέτουμε ως Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», θα αναμένουμε να αποβάλετε ως Δήμαρχος την ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ που διαχρονικά σας διακρίνει και να ενημερώσετε, ως οφείλετε, του πολίτες.

Γιατί στον εισαγγελέα την στιγμή που θα κληθείτε, θα το πράξετε.



Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

"Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες"

www.nikosnikolopoulos.gr

πρώην Υφυπουργός Εργασίας - πρ. Βουλευτής Αχαΐας

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ