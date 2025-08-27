1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία

Η 1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ ανοίγει τις πύλες της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη Ρομποτική και τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI).

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, βιομηχανικές μελέτες αλλά και εντυπωσιακές αθλητικές επιδείξεις.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και στελέχη της βιομηχανίας από 12 χώρες.

Εργαστήρια για ρομποτική, ενισχυτική μάθηση, εξωσκελετικά συστήματα και τις διεθνείς εξελίξεις σε Κίνα, Νέα Ζηλανδία και Κολομβία.

Έκθεση με ρομποτικά και ανθρωποειδή συστήματα αιχμής.

Επιδείξεις εκπαιδευτικής ρομποτικής για μικρούς και μεγάλους.

Αθλητικές επιδείξεις ανθρωποειδών ρομπότ από όλο τον κόσμο, με συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως η Unitree και η Booster Robotics.

Κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Cinobo: The Day the Earth Stood Still (30/8), Ex Machina (31/8) και Metropolis (1/9).

Parties με μουσική και ποτό στο κλείσιμο κάθε ημέρας.

Πρακτικές πληροφορίες

Τα ημερήσια εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ (μειωμένο) και 20 ευρώ (γενικής εισόδου), ενώ υπάρχουν ειδικά passes που περιλαμβάνουν κρατημένες θέσεις, αναμνηστικά και πρόσβαση σε βιομηχανικές επιδείξεις. Η είσοδος για παιδιά κάτω των 9 ετών είναι δωρεάν.

Για όσους επιλέξουν VIP pass, η διοργάνωση προσφέρει διαμονή και πλήρη διατροφή σε ανακαινισμένα καταλύματα υψηλής ποιότητας στον χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://humanoidolympiad.org/program/

Δήλωση διοργανωτών

«Η 1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ επιδιώκει να αναδείξει την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή της Ρομποτικής και της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης ως κέντρο καινοτομίας και τεχνολογικής αριστείας» δηλώνει ο Δρ. Μηνάς Λιαροκάπης εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής. «Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας να πρωτοστατήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις, αξιοποιώντας το εξαιρετικά καταρτισμένο και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό της».





