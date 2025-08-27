Πάτρα: Ξεκινούν οι εγγραφές στην Πολυφωνική

Ανοίγουν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι πύλες του Ωδείου της Πολυφωνικής, προκειμένου να αρχίσουν οι εγγραφές σε όλες τις Σχολές, που προβλέπονται βάσει του νόμου.

Μία ομάδα καταξιωμένων εκπαιδευτικών μουσικής, αναλαμβάνει και τη φετινή χρονιά, να οδηγήσει τους σπουδαστές του Ωδείου, στα μονοπάτια της μουσικής, με την υπογραφή της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ».

Παράλληλα αρχίζει και η υλοποίηση του προγράμματος «Σεπτέμβρης της Μουσικής», που αφορά σε ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα για νέους σπουδαστές όλων των ηλικιών (εγγραφές έως 6 Σεπτεμβρίου).

Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του Οργανισμού, θα αρχίσουν παράλληλα οι εγγραφές- ακροάσεις νέων μελών, αλλά και οι δοκιμές των λοιπών τμημάτων του Οργανισμού (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ- Γ.Φ.Σ. «ΕΜΜΕΛΕΙΑ», ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ- ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «MUZICANTO»- ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ») σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Πέραν των άλλων, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο του Οργανισμού, που φέτος θα πραγματοποιηθεί 20 και 21 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμμετοχή πέραν των συντελεστών του Οργανισμού, δύο επιφανών λυρικών καλλιτεχνών, πρωταγωνιστών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της συμπολίτισσας σοπράνο, Βασιλικής Καραγιάννη και του βαρύτονου, Διονύση Σούρμπη, αλλά και της Συμφωνικής Ορχήστρας μας, «SINFONICA».

Οι εγγραφές και ακροάσεις νέων μελών για όλα τα τμήματα του Οργανισμού, θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες: Γραφεία του Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 και 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.