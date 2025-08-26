Πώς θα φτιάξετε φανουρόπιτα- Συνταγή με 7 υλικά

Φανουρόπιτα. Ένα γλυκό νηστίσιμο και νόστιμο. Φτιάχνεται συνήθως στις 26 και 27 Αυγούστου, κατά την παραμονή ή ανήμερα της γιορτής του Αγίου Φανούριου προς τιμήν του.

Η φανουρόπιτα, μία από τις πλέον αγαπητές και δημοφιλείς γλυκές πίτες της θρησκευτικής λαϊκής παράδοσης, κρύβει μέσα της γενιών και γενιών παρακλήσεις για τη φανέρωση όσων βαθιά επιθυμούν οι δημιουργοί της. Για το λόγο αυτό άλλωστε φανουρόπιτες φτιάχνονται μεμονωμένα στα νοικοκυριά όλο το χρόνο προκειμένου να ζητηθεί η βοήθεια ή η ευλογία του Άγιου.

Ο Άγιος που «φανερώνει» τα χαμένα

Ο Άγιος Φανούριος είναι γνωστός στην ελληνική παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που ευλογεί τον κόσμο βοηθώντας τον να βρει αυτό που έχασε και αυτό που ψάχνει (είτε υποδεικνύοντας τρόπους και τόπους είτε «φανερώνοντας» ξαφνικά το ζητούμενο). Επίσης είναι ο Άγιος που θεωρείται πως στηρίζει τους πιστούς στην αντιμετώπιση δυσκολιών οι οποίες προκύπτουν από μικρότερες ή μεγαλύτερες απώλειες. Η φανουρόπιτα λειτουργεί επιπλέον ως ένα είδος ευχαριστίας (ύστερα από τάξιμο) προς τον Άγιο για τις ευχές που πραγματοποιήθηκαν.

Η πίτα των μονών υλικών

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η συνταγή της φανουρόπιτας οφείλει να περιλαμβάνει «αυστηρά» μονό αριθμό υλικών (συνήθως 7 ή 9, σε πολύ πλούσιες εκδοχές 11), για να διατηρεί τη δύναμη «να φανερώνει τα χαμένα» και να «βρίσκει» αυτά που οι άνθρωποι αναζητούν εναγωνίως: υγεία, δουλειά, αγάπη, αλλά και απολεσθέντα πρόσωπα ή αντικείμενα. Για να συμβεί αυτό, κατά την παρασκευή της πολλοί πιστοί κάνουν κάποιο τάμα στον Άγιο Φανούριο ή λένε μια ευχή.

Συνταγή για φανουρόπιτα με 7 υλικά

Ανεξάρτητα από το ρόλο του γλυκού στη θρησκευτική λαϊκή παράδοση, η φανουρόπιτα αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο, καθώς είναι ένα εξαιρετικά νόστιμο, οικονομικό, εύκολο και υγιεινό νηστίσιμο κέικ με ελαιόλαδο και χυμό πορτοκαλιού που συνοδεύει θαυμάσια τα πρωινά και απογευματινά ροφήματα. Στη βασική συνταγή που ακολουθεί μπορείτε να προσθέσετε, αν θέλετε, λίγο κονιάκ και χοντροκομμένα καρύδια.

Υλικά

3 φλιτζάνια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουταλάκι κοφτό κανέλα

2/3 φλιτζανιού του τσαγιού ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη

2 φλιτζάνια του τσαγιού φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

1/2 φλιτζάνι του τσαγιού σταφίδα

ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα



Εκτέλεση

Αλευρώνετε τη σταφίδα με λίγο από το αλεύρι.

Χτυπάτε το λάδι με τη ζάχαρη και το χυμό πορτοκαλιού μέχρι να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα.

Ανακατεύετε το αλεύρι με την κανέλα.

Αδειάζετε σιγά σιγά το μείγμα του αλευριού στο μπολ με το μείγμα λαδιού-ζάχαρης αναδεύοντας με το χτυπητήρι. Προσθέτετε τέλος και την αλευρωμένη σταφίδα και ανακατεύετε.

Μεταφέρετε το μείγμα σε τετράγωνο ή στρογγυλό ταψί διαμ. 26-30 εκ. αλειμμένο με λάδι. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175° C για 45’. Σβήνετε το φούρνο και αφήνετε την πίτα μέσα για 15’ ακόμη.