Γιάννης Ζουγανέλης: Δυσάρεστα νέα για την οικογένειά του!

Τι συνέβη...
Υπάρχουν ονόματα που κουβαλούν μαζί τους μνήμες, γέλιο, τραγούδια και μοναδικές γεύσεις. Ένα τέτοιο όνομα είναι αυτό της οικογένειας Ζουγανέλη.
Λίγοι γνωρίζουν πως ο μικρότερος κατά δυο χρόνια, αδερφός του γνωστού ηθοποιού και τραγουδοποιού Γιάννη Ζουγανέλη – και αγαπημένος θείος της Ελεονώρας –, ο Αντώνης Ζουγανέλης, ήταν για χρόνια η «ψυχή» μιας από τις πιο αγαπημένες ταβέρνες – “στολίδια” της περιοχής της Κορινθίας.
