Γιάννης Ζουγανέλης: Δυσάρεστα νέα για την οικογένειά του!

Υπάρχουν ονόματα που κουβαλούν μαζί τους μνήμες, γέλιο, τραγούδια και μοναδικές γεύσεις. Ένα τέτοιο όνομα είναι αυτό της οικογένειας Ζουγανέλη.

Λίγοι γνωρίζουν πως ο μικρότερος κατά δυο χρόνια, αδερφός του γνωστού ηθοποιού και τραγουδοποιού Γιάννη Ζουγανέλη – και αγαπημένος θείος της Ελεονώρας –, ο Αντώνης Ζουγανέλης, ήταν για χρόνια η «ψυχή» μιας από τις πιο αγαπημένες ταβέρνες – “στολίδια” της περιοχής της Κορινθίας.

