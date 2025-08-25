Στεγαστική λύση για τους πυρόπληκτους Ρομά ζητά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Αυτοψία στον καταυλισμό Ρομά στη «Πισωσυκιά» της Δ.Ε. Δύμης, όπου 25 ενήλικες και 31 παιδιά έμειναν άστεγοι μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από αίτημα του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, για τη στεγαστική αποκατάσταση της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει: Αυτοψία στον καταυλισμό των Ρομά στη θέση «Πισωσυκιά» της Δ.Ε. Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι 25 ενήλικες και 31 παιδιά, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μετά την επιστολή του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου για τη στεγαστική αποκατάσταση της ευάλωτης αυτής, κοινωνικής ομάδας.

Προηγήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας τόσο για τις άμεσες ενέργειες της δημοτικής Αρχής για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων, την παροχή βοήθειας, σίτισης και περίθαλψης, όσο και για την επιτακτική ανάγκη να δοθεί οριστική λύση μέσω της διάθεσης οικίσκων εν όψει του χειμώνα, αλλά και διασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Ο κ. Αλεξόπουλος επεσήμανε πως πρόκειται για οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας ανάγκης, καθώς η πυρκαγιά κατέστρεψε τα ελάχιστα υπάρχοντά τους και μέσα βιοπορισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξής τους στο καθεστώς της κρατικής αρωγής -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια- από το οποίο εξαιρούνται.

«Η συντριπτική πλειονότητα των Ρομά που ζούσαν στα παραπήγματα, αλλά και στα κοντέινερς διέθεταν είδη οικοσκευής, ωστόσο, επειδή δεν πρόκειται για μόνιμες υποδομές δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Ζητάμε από την Πολιτεία να εξασφαλίσει για όλες αυτές τις οικογένειες βιώσιμη στεγαστική λύση, προχωρώντας παράλληλα στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε βασικές υποδομές. Λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα έχουμε απάντηση στο αίτημά μας με συγκεκριμένες ενέργειες. Η δημοτική μας Αρχή θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι συνδημότες μας να ζουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια», τόνισε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.