Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα,1η Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά
Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου.
Γιορτάζουν τα ονόματα:
• Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
• Μαντώ
• Αθηνά
• Ακριβή
• Αντιγόνη, Γόνη
• Ασπασία
• Αφροδίτη, Φρέγια
• Διώνη, Διόνη
• Δωδώνη
• Ελπινίκη
• Ερασμία
• Ερατώ, Τέτη
• Ευτέρπη
• Θάλεια
• Θεανώ
• Θεονύμφη
• Καλλιρόη, Καλλιρρόη
• Καλλίστη
• Κλειώ
• Κλεονίκη
• Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
• Κοραλία
• Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
• Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης *
• Μαριάνθη
• Μελπομένη, Μέλπω
• Μόσχω, Μοσχούλα
• Ουρανία, Ράνια *
• Πανδώρα
• Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
• Πολύμνια
• Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
• Σαπφώ
• Τερψιχόρη
• Χάιδω, Χαϊδευτός
• Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *
• Ιησούς
• Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
• Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *
• Ισμήνη
• Πολυτίμη
