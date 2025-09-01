Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα,1η Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά

Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο , τιμάται η μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr