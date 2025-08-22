Όχι στη διοξίνη και την καύση των απορριμμάτων

Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία 22/8/2025 φαίνεται πρωί-πρωί η καύση των απορριμμάτων (βιοαερίου) στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκα Πάτρας μέσα στον αστικό ιστό.

Η καρκινογόνος διοξίνη αιωρείται. Καλό θα ήταν να επιληφθεί άμεσα το Πανεπιστήμιο Πάτρας για να πραγματοποιήσει σχετικές μετρήσεις. Η διοξίνη έχει χαρακτηρισθεί καρκινογόνος για τον άνθρωπο από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών του Καρκίνου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι διοξίνες εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα διά της τροφής αλλά και μέσω του δέρματος και της αναπνοής και προκαλούν μια μεγάλη ποικιλία τοξικών συνεπειών. Η ισχυρότερη συσχέτιση που έχει βρεθεί είναι με το μη Χότκζινς λέμφωμα, το σάρκωμα μαλακών μορίων και τον καρκίνο του πνεύμονα, προκαλεί επίσης νευροτοξικές διαταραχές.

Στο Seveso της Ιταλίας μια μικρή πόλη βόρεια του Μιλάνου με 250.000 κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, το 1976 έγινε ατύχημα σε χημικό εργοστάσιο, όταν επί 20 λεπτά διέφυγαν τεράστιες ποσότητες διοξίνης ως δύσοσμος λευκός καπνός.

Τι συνέβη τις επόμενες μέρες; Μαράθηκαν τα φύλλα των πλησιέστερων δέντρων, πουλιά και μικρά ζώα ψοφούσαν, ενώ εμφανίστηκαν στους ανθρώπους δερματικά εξανθήματα και συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Η επιβαρυμένη περιοχή, εκκενώθηκε για μεγάλο διάστημα και επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την επηρεαζόμενη έκταση.

Οι κάτοικοι με απόφαση των αρχών διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τα οικόσιτα ζώα πρόβατα και γελάδια θανατώθηκαν, για να σταματήσει η μετάδοση της τοξικής ουσίας μέσω της διατροφικής αλυσίδας. Η διοξίνη που δεν διαλύεται στο νερό είναι λιποδιαλυτή και παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στα γαλακτοκομικά και στο κρέας.

Οι επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού διαπιστώθηκαν πολύ αργότερα, όταν κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες ανέδειξαν αυξημένα περιστατικά κακοήθων νεοπλασμάτων, διαβήτη, ενδοκρινικές ανωμαλίες και αυξημένη θνησιμότητα.

Το κακό για μας είναι, ότι σχεδιάζεται και η καύση των απορριμμάτων στο εργοστάσιο του Φλόκα.

Η καύση απορριμμάτων δημιουργεί επικίνδυνους αέριους ρύπους όπως διοξίνες, φουράνια και καρκινογόνες πτητικές οργανικές ενώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων μέσω καρδιακών παθήσεων, άσθματος και καρκίνου.

Τόσο η Δυτική Αχαΐα όσο και η Πάτρα με τους Νότιους ανέμους θα υποστούν τις βλαπτικές συνέπειες, το ζήσαμε με τη δυσοσμία του πυρηνελαιουργείου! Να εγκαταλειφτεί το σχέδιο να καίγονται τα απορρίμματα τώρα, προτού ξεκινήσει η κατασκευή του εργοστασίου!

Πελετίδης και Αλεξόπουλος είναι υπόλογοι!