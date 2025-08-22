Φανταστική συνταγή για νόστιμα σπανακοπιτάκια με λουκάνικο

Αυτή η συνταγή για σπανακοπιτάκια με λουκάνικο αποτελεί μια ευφάνταστη και πεντανόστιμη παραλλαγή της κλασικής σπανακόπιτας.

Με γέμιση από αλμυρό λουκάνικο, φρέσκο σπανάκι και πλούσια τυριά, όλα τυλιγμένα σε τραγανό φύλλο κρούστας, αυτά τα τριγωνάκια θα εντυπωσιάσουν τους πάντες.

Υλικά για τη συνταγή

1 συσκευασία λουκάνικο χοιρινό

1 συσκευασία κατεψυγμένο ψιλοκομμένο σπανάκι

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

150 γραμμάρια τυρί ρικότα

115 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

αλάτι και τριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση

16 φύλλα ζύμης, ξεπαγωμένα

1 φλιτζάνι ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

Οδηγίες

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου. Στρώστε με λαδόκολλα ένα ταψί.

Ψήστε το λουκάνικο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ανακατεύοντας με μια σπάτουλα, για 5 έως 7 λεπτά. Χαμηλώστε τη φωτιά.

Προσθέστε το σπανάκι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς. Συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να ξεπαγώσει το σπανάκι, για 3 έως 5 λεπτά.

Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε το τυρί ρικότα και τη φέτα. Αλατοπιπερώστε.

Ξετυλίξτε το φύλλο και σκεπάστε το με μια υγρή πετσέτα για να μην στεγνώσει.

Δουλεύοντας ένα φύλλο τη φορά, αλείψτε το 1/2 του φύλλου με λιωμένο βούτυρο. Διπλώστε το στη μέση κατά μήκος. Τοποθετήστε 1/4 έως 1/2 φλιτζάνι γέμιση στην επάνω αριστερή γωνία. Διπλώστε την κάτω αριστερή γωνία σε σχήμα τριγώνου. Συνεχίστε να διπλώνετε άκρη-άκρη στην άκρη της ζύμης και σχηματίζεται ένα τρίγωνο.

Τοποθετήστε το τρίγωνο στο ταψί. Επαναλάβετε με τα υπόλοιπα υλικά.

Αλείψτε τα τρίγωνα με λιωμένο βούτυρο.

Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο μέχρι να ροδίσουν, για περίπου 25 λεπτά.

ΠΗΓΗ enikos.gr