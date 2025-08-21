Back to Top
Επαναλειτουργεί από σήμερα το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας μετά την αναστολή λόγω φωτιάς

Στο Ρίο παρέμενει μόνο το προσωπικό της ΜΕΘ

Από την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 επαναλειτουργούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», τα οποία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου, σύμφωνα με την 6η ΥΠΕ.

Από την ίδια ημερομηνία, το Νοσοκομείο επανέρχεται στο πλήρες εφημεριακό του πρόγραμμα, ενώ παύει η καθημερινή ενεργής εφημερία του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια».

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γ.Ν. Πατρών θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια». Το προσωπικό που είχε μετακινηθεί επιστρέφει στην οργανική του μονάδα, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

