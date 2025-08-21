Γιώργος Μαρίνος: Το βιβλίο που θα εκδοθεί μετά το θάνατό του - Τι θα γράφει

Μια σπουδαία αναφορά για τη ζωή του Γιώργου Μαρίνου, υπάρχει καταχωρημένη σε ένα συρτάρι, χειρόγραφά του, τα οποία ο δημοφιλής σόουμαν έχει αποφασίσει να εκδοθούν σε βιβλίο, μετά το θάνατό του.

Πρόκειται για το βιβλίο που είχε αρχίσει να γράφει, όταν ακόμα ήταν πολύ νεότερος, στο οποίο αναφέρεται σε όλα όσα έχει ζήσει. Η αυτοβιογραφία του, έγινε για ένα και μόνο λόγο, γιατί στα μέσα σχεδόν της ηλικίας του, ήθελε να «γλιτώσει», από το να γράψουν οι άλλοι για εκείνον, για καταστάσεις ανυπόστατες, για θέματα που δεν ήταν έτσι όπως εκείνοι θα ήθελαν να τα παρουσιάσουν. Αυτή είναι η προσπάθεια που έκανε για να καταφέρει να ακυρώσει όλους όσους θα προσπαθούσαν να αλλάξουν την εικόνα του, με όποιο τρόπο, μετά το θάνατό του.

Όλες οι πληροφορίες για την αυτοβιογραφία του Γιώργου Μαρίνου

