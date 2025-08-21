Πάτρα Ενωμένη: Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων σε πολιτικό ίλιγγο

Ανακοίνωση για τη διαχείρηση της κατάστασης κατα τη διάρκεια και μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα και στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας εξέδωσε η δημοτική παράταξη Πάτρα Ενωμένη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Κατά τον Δήμαρχο Πατρέων η αντιπολίτευση έχει ευθύνες για την αμέλεια-αδιαφορία-απραξία-ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, για όλα τα δεινά της πόλης μας. Ο ορισμός του πολιτικού ιλίγγου και του πολιτικού αποπροσανατολισμού.

Η δημοτική μας παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», όμως, φρόντισε να γνωστοποιηθεί το θέμα της καύσης των απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ξερόλακας. Εσείς κύριε Δήμαρχε το είχατε αποκρύψει, όπως πράττετε όταν θέλετε να αποφύγετε τις ευθύνες. Έχετε την ευθύνη και για το τοξικό νέφος που εκλύεται και διαχέεται στην ατμόσφαιρα της πόλης μας και για την αδυναμία σας να συλλέξετε το βιοαέριο και να το διαχειριστείτε, ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα ανάφλεξης, στην περίπτωση επαφής του με τη φωτιά.

Κύριε Δήμαρχε Πατρέων διοικείτε 11 χρόνια την πόλη μας. Φέρετε σοβαρές ευθύνες, ασκείστε αυτοκριτική και αποφασίστε να πράξετε τα εκ του νόμου επιβαλλόμενα.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, όσους μηχανισμούς προπαγάνδας και αν χρησιμοποιήσετε, η ανικανότητά σας δεν κρύβεται. Έχετε συνδέσει τη θητεία σας με την αδυναμία διαχείρισης έκτακτων γεγονότων και όχι μόνο.