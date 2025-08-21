Ώρα Πατρών: Άμεσα σχέδιο για την πληγείσα περιοχή

Ανακοίνωση για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας και τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή εξέδωσε η δημοτική παράταξη Ώρα Πατρών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το SILVER ALERT που είχε εκδοθεί τις προηγούμενες ημέρες για μεγάλο μέρος του πολιτικού δυναμικού της περιοχής, που ήταν απόντες από τις μεγάλες πυρκαγιές, έληξε με την εμφάνιση τους στη σύσκεψη της Περιφέρειας.

Για αρκετές ημέρες η φωτιά προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες, δάση, υποδομές, περιουσίες, κόπους μια ζωής. Η πυρκαγιά μπήκε στην πόλη. Κάηκαν κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα. Μέρος του πολιτικού δυναμικού προτίμησε να κρυφτεί, ή παρέμεινε σε διακοπές, προκειμένου να μην δεχτεί το δικαιολογημένο μένος των πολιτών. Άλλοι τη χρησιμοποίησαν ως επικοινωνιακή παράσταση και άλλοι έμειναν αφανείς. Αυτοί οι αφανείς έδωσα και την πραγματική μάχη με τις φλόγες, τους οποίους ευχαριστούμε, όπως τους ευχαριστεί και όλη η Πάτρα.

Μόλις το 28% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης 2019-24 έχει αξιοποιηθεί. Από τα 778 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για τις δασικές πυρκαγιές, μόνο το 19,5% πήγε στην πρόληψη και το υπόλοιπο 80,5 στην καταστολή. Εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για τις δασικές πυρκαγιές,μόνο το 19,5% πήγε στην πρόληψη και το υπόλοιπο 80,5 στην καταστολή. και στη διαφήμιση!!

Την ίδια ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν ανέγγιχτα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πυρόσβεση, την ώρα που καιγόμαστε....

https://www.documentonews.gr/article/anengichta-e500-ekat-gia-pyrosvesi-apo-to-tameio-anakampsis/

Η ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης ήταν και είναι σε κάθε πυρκαγιά πασιφανής.

Αλλά καταφανής είναι και η πρόληψη σε καθαρισμό των δασών, απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, δημιουργία και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας γύρω από κρίσιμες υποδομές και οικισμούς, η εκπαίδευση και στελέχωση των τοπικών ομάδων δασο-πυρόσβεσης.

"Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν". Πού είναι η πρόληψη, το σχέδιο, ο απαραίτητος εξοπλισμός του ανθρώπινου δυναμικού;

Εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται σε δήθεν σεμινάρια και ασκήσεις επί χάρτου, σε θεωρίες για τις “επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κέρατο της κατσίκας", σε απευθείας αναθέσεις, στους "φραπέδες" του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποσά πού θα ήταν ικανά για να αγοραστούν αεροπλάνα, να γίνουν προσλήψεις, οργάνωση και εξοπλισμός.

Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Το επιτελικό κράτος των άριστων της Νέας Δημοκρατίας.

Κυβέρνηση πού αυτοδοξάζεται, κρυπτόμενη πίσω από το 112.

Και βέβαια τί να πει κανείς για τα μέτρα στήριξης, που είναι καθρεφτάκια προς τους ιθαγενείςμ χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα.

Στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και την Κρήτη ακόμα οι πυρόπληκτοι, οι πλημμυροπαθείς και οι σεισμόπληκτοι ζουν σε κοντέινερ. Αλλά τους εκπίπτει ο ΕΦΚΑ....

Οι ίδιοι παράγοντες ήταν που μοίρασαν υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.

Ευθύνες έχει όμως και η Δημοτική αρχή σε ότι αναλογεί, ακαθάριστα οικόπεδα, έλλειψη ηλεκτρογεννητριών, κρουνοί χωρίς νερό, ανεπαρκές αντιπυρικό σχέδιο και πρόγραμμα.

Είναι υποκριτικές οι ανακοινώσεις της Δημοτικής αρχής, που βάζουν στο κάδρο όλα τα κόμματα διαχέοντας έτσι τις ευθύνες απαλλάσσοντας την Νέα Δημοκρατία.

Και βέβαια δε θα μιλάγαμε για επάρκεια νερού, στην Πάτρα αν είχε δεχθεί ο δήμαρχος Πατρέων την πρόταση το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την δημιουργία διαδημοτικού φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου. Ούτε αυτόν δέχθηκε ούτε αμοιβαία δράση με τους γειτονικούς Δήμους σε θέματα πυρασφάλειας & πυροπροστασίας, μιας και ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις είναι κοινές.

Το 2015 είχε υποσχεθεί η Δημοτική αρχή ότι την επόμενη μέρα θα έκλεινε το χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην Ξερόλακα, με επιχείρημα ότι είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Δέκα χρόνια μετά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, η Ξερόλακα όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται λάθη και παραλείψεις, αφού και αυτή κινδύνευσε από τον ολοκληρωτικό όλεθρο.

Η ΔΕΥΑΠ έχει τεράστιες ευθύνες για τις παραπάνω ανεπάρκειες, όταν δίνει χιλιάδες ευρώ σε ημετέρους, συνέδρια-συμπόσια οργανισμών, προσκείμενων στο ΚΚΕ κ.α., άφησε τους Πατρινούς στην διάρκεια της φωτιάς αλλά και μετά χωρίς νερό. Οι ευθύνες δεν είναι διαχρονικές όπως η Δημοτική αρχή αναφέρει και εύπιστοι αναπαράγουν πέφτοντας στην παγίδα.

Η παράταξη μας Ώρα Πατρών είχε φέρει επανειλημμένως τα θέματα αυτά στο Δημοτικό συμβούλιο 2019-2023 είχε επισημάνει τελευταία την έλλειψη σχεδίου έκτακτων κρίσεων και έλλειψη δρόμου διαφυγής στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, σε ώτα μη ακουόντων..

Οι ευθύνες αυτές ανήκουν στην δημοτική αρχή Πελετίδη.

Παράλληλα η Δημοτική αρχή με την άκαιρη δήλωση του Δημάρχου για το 112 αποπροσανατόλισε την κοινή γνώμη δίνοντας χρυσή ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία που ήταν με την πλάτη στον τοίχο να καθοδηγήσει την κοινή γνώμη κρύβοντας τις ευθύνες της και να επικεντρωθεί η συζήτηση στη δεδομένη αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμών όπως το 112, που ασφαλώς απαιτούν συνεχή βελτίωση .

Τέλος, επειδή οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή και την πόλη θα αποτελέσει βραδυφλεγή βόμβα οι φορείς της πολιτείας ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό, Εργατικό κέντρο κ.α. να προχωρήσουν σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης, των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία, να καταστρώσουν και προτείνουν μακρόπνοο σχέδιο ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρήσεων με ένα σχέδιο ανακούφισης για τους πολλούς...