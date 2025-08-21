Πυρκαγιές και Κλιματική Κρίση

Οι φετινές πυρκαγιές δεν είναι μια φυσική καταστροφή που απλώς μας χτύπησε την πόρτα. Είναι το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πολιτικής αμέλειας, μιας κυβέρνησης που νοιάζεται για τα deals, τις φωτογραφίες και την επικοινωνία, αλλά όχι για τη ζωή των πολιτών και την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελικό του κράτος φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την εθνική αυτή τραγωδία.

454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα μέσα σε λίγους μήνες. Η χώρα μας βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών. Αυτό δεν είναι στατιστική ατυχία, είναι απόδειξη μιας κυβέρνησης ανίκανης και επικίνδυνης. Ανίκανης να προστατεύσει τους πολίτες, τα δάση, την ίδια μας την πατρίδα.

Η δήθεν “πράσινη” πολιτική τους είναι στάχτη και μπούρμπουλας. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πρόληψης. Η μόνη τους στρατηγική είναι να περιμένουν να πιάσει φωτιά και μετά να τρέχουν πίσω από τις φλόγες. Αυτό δεν είναι διακυβέρνηση – είναι προδοσία απέναντι στο έθνος, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους κατοίκους της περιφέρειας που βλέπουν τη ζωή τους να καίγεται.

Η Χριστιανοδημοκρατία μιλά καθαρά: οι πυρκαγιές του 2025 δεν είναι φυσικό ατύχημα. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Είναι προϊόν αλαζονείας, αδιαφορίας και διαφθοράς. Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε. Και η αποτυχία του έχει όνομα, πρόσωπο και τραγικές συνέπειες.

Απαιτούμε:

- Άμεση κατάρτιση εθνικού σχεδίου προστασίας δασών, με απόλυτη απαγόρευση οικοδόμησης σε καμένες εκτάσεις.

- Ριζική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσωπικό, εξοπλισμό και νέα εναέρια μέσα.

- Διαφάνεια και λογοδοσία για κάθε ευρώ που δαπανάται στην αντιπυρική προστασία.

- Ενεργοποίηση της κοινωνίας, των τοπικών κοινοτήτων και της Εκκλησίας για να σωθεί ό,τι απέμεινε.

- Πραγματική στροφή σε πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας της δημιουργίας του Θεού.

Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει στάχτη στα χέρια ανίκανων κυβερνώντων. Δεν θα σιωπήσουμε μπροστά στην προδοσία. Οι πολίτες δικαιούνται κράτος που να προστατεύει και όχι να εγκαταλείπει. Και αυτό το κράτος θα το φτιάξουμε με πίστη, με θάρρος και με αποφασιστικότητα.

Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας· την δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.



Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος